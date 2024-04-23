مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد في غزة.. وارتفاع أعداد القتلى والمصابين

أعلن جيش الاحتلال مقتل الرائد احتياط سالم الخريشات، البالغ من العمر 42 عاما في مواجهة مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

سقوط اللواء احتياط سالم الخريشات

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن كتيبة نيتساح يهودا، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات عليها، عملت خلال العطلة في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة لتدمير البنية التحتية في قطاع غزة، وخلال العملية سقط الرائد احتياط سالم الخريشات في مواجهة مع الفصائل الفلسطينية، حيث كان يعمل كـ متعقب في لواء الشمال فرقة غزة.

ارتفاع أعداد قتلى جيش الاحتلال إلى 606 والمصابين إلى 3295 مصابا

وارتفعت أعداد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ 606 قتلى منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، منهم 261 قتيلا منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة.

كما أصيب منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر الماضي 3295 جنديا وضابطا إسرائيليا 512 منهم حالتهم صعبة، منهم 1584 مصابا منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي تسببت حتى الآن في استشهاد وإصابة أكثر من 110 آلاف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية.