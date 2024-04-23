كل ما تريد معرفته عن اكتشاف مقابر جماعية في غزة.. الأمم المتحدة تحقق

مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ200، تتكشف كثير من الأمور الصادمة، والتي خلفتها انتهاكات قوات الاحتلال، وآخرها مقبرة جماعية عُثر عليها في مجمعي «الشفاء» و«ناصر» في غزة، في صدمة مدوية دفعت الأمم المتحدة لإعلان إجراء تحقيق دولي.

التقارير التي تحدثت عن المقابر الجماعية نشرها مسؤولون فلسطينيون، وتفيد بالعثور على 283 جثة في مستشفى ناصر، و30 جثة في مستشفى الشفاء، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية أيضًا أن عدد جثث الشهداء الفلسطينيين التي عُثر عليها في مقبرة مستشفى ناصر بخان يونس ارتفع إلى 310، بعد انتشال 25 جثة جديدة.

فلسطينيون يبحثون عن ذويهم في المقابر الجماعية

شبكة «BBC» البريطانية، نشرت تقريرًا عن المقابر الجماعية، تحدثت خلاله مع فلسطينيين يبحثون عن ذويهم في المقابر الجماعية التي عثر عليها بالمستشفيات، من بينهم سيدة اسمها «أم محمد»، كانت تسير بخطوات تقيلة، وتحمل بين يديها باقة من الورود وزجاجة عطر، وبين الجثث المتناثرة التي عُثر عليها، تبحث عن ابنها «نبيل»، مشيرة إلى أنها كانت تخطط قبل العدوان الإسرائيلي لتزوجه.

جماجم مدفونة وأيد وأرجل مبتورة

جماجم مدفونة في الأرض، وأيد وأرجل مبتورة، وجثث متحللة، هذا ما رواه شهود العيان، إضافة إلى الرائحة التي لا يمكن تحملها.

الجثث والمقابر الجماعية، اكتشفها جهاز الدفاع المدني الفلسطيني داخل مستشفى ناصر الطبي مقابل مبنى قسم أمراض الكلى في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، هذه المقبرة، حفره قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد، ودفنوا بها جثث الشهداء داخل المستشفى.

الأمم المتحدة تعدو لإجراء تحقيق دولي

من جانبه، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مجمع الشفاء وناصر الطبي، ووصف ذلك بالـ«مرعب»، مشيرًا إلى تدمير أكبر مجمعين طبيين في غزة.

«أشعر بالذعر»، هكذا علق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان بعد صدور التقارير، التي تفيد باكتشاف المقابر الجماعية، وشدد إلى ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة.

رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قالت بدورها: «نستشعر ضرورة دق ناقوس الخطر، بعض الجثث كانت مقيدة اليدين، وهو ما يؤكد الانتهاكات الجسيمة بحق حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب إجراء المزيد من التحقيقات بخصوص ما تم نشره».

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي

وكعادته منذ احتلال فلسطين، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي التقارير التي تفيد بالعثور على مقابر جماعية في مستشفيات غزة، قائلًا إنه استخرج جثثًا للعثور على محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية منذ شهر أكتوبر الماضي.

وقال جيش الاحتلال: «الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثث فلسطينيين لا أساس له من الصحة، القوات أخرجت الجثث للبحث عن المحتجزين وأعادتها إلى مكان دفنها بعد فصحها».

مصر تدين

وأدانت مصر الانتهاكات الإسرائيلية للقيم الإنسانية في غزة وذلك بعد اكتشاف المقابر الجماعية، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد «من المؤسف أن يستمر انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذا الشكل، وذلك على مرأى ومسمع من جميع دول العالم».