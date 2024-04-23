«الخارجية الأمريكية»: ليس لدينا تقييم بشأن معاناة أهالي غزة من المجاعة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن ليس لديها تقييم حتى الآن بشأن ما إذا كانت غزة تعاني من المجاعة أم لا، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أنّ 29٪؜ من الأطفال أقل من عامين في غزة لديهم علامات واضحة على سوء التغذية، مؤكدةً أن وجود هذا العدد الضخم من الفلسطينيين في رفح يخلق تحديا كبيرا فيما يخص توصيل المساعدات لهم وتأمينهم.