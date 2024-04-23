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دراما المتحدة

«الخارجية الأمريكية»: ليس لدينا تقييم بشأن معاناة أهالي غزة من المجاعة

كتب:

شريف سليمان
08:41 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
المجاعة في غزة

المجاعة في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن ليس لديها تقييم حتى الآن بشأن ما إذا كانت غزة تعاني من المجاعة أم لا، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أنّ 29٪؜ من الأطفال أقل من عامين في غزة لديهم علامات واضحة على سوء التغذية، مؤكدةً أن وجود هذا العدد الضخم من الفلسطينيين في رفح يخلق تحديا كبيرا فيما يخص توصيل المساعدات لهم وتأمينهم.

 

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