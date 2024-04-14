آخر أخبار غزة.. تزايد كبير في أعداد الشهداء ونسب المجاعة بالقطاع

بعد مرور نحو 191 يوما على العدوان الإسرائيلي على غزة، يواصل الاحتلال الانتهاكات غير الآدمية بحق الفلسطينيين وسط ارتفاع أعداد الشهداء بنسب كبيرة، وفي آخر أخبار غزة، يعيش أهالي القطاع مأساة حقيقية بسبب نقص الموارد الغذائية والأدوات الطبية الضرورية لإنقاذ المصابين في عمليات القصف المتتالية على الوحدات السكنية.

آخر أخبار غزة بعد 191 يوما من العدوان الإسرائيلي

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وجود زيادة كبيرة في حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التي وصلت إلى نحو 33 ألفًا و729 شهيدًا، وإصابة 76 ألفًا و371 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 14 ألفا و560 طفلا، و9582 امرأة، وفقا لما نشرته القاهرة الإخبارية.

كما أشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن الاحتلال ارتكب ما يقرب من 3 آلاف مجزرة منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

أبرز أخبار قطاع غزة

ونتيجة للتضييق الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي القطاع، بشأن وقف تمرير المساعدات الإنسانية إلى غزة، زادت نسبة المجاعة والوفيات بين الأطفال، بسبب نقص الأغذية الأساسية والألبان الصناعية للرضع، وفي ضوء ذلك قال المكتب الإعلامي بفلسطين، إن نحو 30 طفلا استشهدوا نتيجة المجاعة في قطاع غزة.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كما يواصل الاحتلال قصفه العنيف على قطاع غزة، كان آخر ذلك غارات كثيفة من قبل قوات الاحتلال، تستهدف فيها المناطق الشمالية للنصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات، مع وجود صعوبة في إنقاذ المصابين بسبب نقص الكوادر الطبية والمستشفيات المخصصة للطوارئ في غزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه قوات الاحتلال عدة ضربات صاروخية من قبل إيران، نتيجة استهداف العدوان مكتب سفارة طهران في دمشق خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أطلقت مئات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة دون طيار منذ ساعات، إلا أن ذلك لم يمنعها من مواصلة عدوانها على قطاع غزة، وفقا لما ذكره التلفزيون الفلسطيني.