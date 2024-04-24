حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 24-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. الماضي يطاردك

يتميز برج الدلو بعقلية قادرة على التخطيط والإبداع والإصرار والطموح، وشخصية مستقلة تميل إلى التفرد والتميز، ويجمع مواليد الكثير من التناقضات، فرغم حاجتهم للانعزال وحبهم للوحدة إلا إنهم اجتماعيون قادرون على كسب الأصدقاء والتواصل بحرفية، ورغم أنهم يتمتعون بعقلية تجارية إلا إنهم لا يجيدون التفاوض.

ومن مشاهير برج الدلو الرئيس الأميركي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون. وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 24-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الدلو بأنه قد تجد صعوبة في الموازنة بين دخلك ونفقاتك، واليوم مناسب للبحث عن وظيفة ثانية لتكملة دخلك، وقد تجد شيئًا يعجبك كثيرًا ومن المحتمل أن يصبح هذا وظيفتك الأساسية في السنوات المقبلة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي قد تطاردك قصة الماضي مرة أخرى، ويتكرر هذا على فترات ولا تجعل نفسك عرضة لتجارب الماضي المريرة، وقد تصادف وجهًا يذكرك بأيام الماضي المليئة بالمرح، فيمكنك زرع بذور لعلاقة ناجحة مع هذا الشخص.