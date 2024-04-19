يتميز برج الدلو بعقلية تجارية تساعده على ابتكار أفكار لمشاريع ناجحة ويتمتع بشخصية مستقلة، تجعله يرفض التقيد بالروتين أو القواعد، فيما يستمر برج الدلو من يوم 20 يناير حتى 18 فبراير، ويشتهر بالشخصية ذات العقلية القادرة على التخطيط والإبداع والإصرار والطموح، ويميل إلى التفرد والتميز.

ومن مشاهير برج الدلو الرئيس الأميركي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو السبت 20-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تنصحك الأفلاك يا برج الدلو بمواصلة النجاح والتفوق وإثبات ذاتك في حياتك المهنية، ولا تنصت لمن يحاولون التقليل من شأنك، وابحث عن أفكار جديدة تبرز مواهبك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وعلى الصعيد العاطفي اعمل على تطوير علاقتك بشريك حياتك حتى تتخلص من الشعور بالملل، وعليك بالتعبير عن حبك له بين الحين والآخر حتى يبادلك نفس المشاعر.