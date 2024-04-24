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دراما المتحدة

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض التوترات وتهدئة التصعيد بين إيران وإسرائيل

كتب:

هانى حسن
09:26 ص | الأربعاء 24 أبريل 2024
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى خفض التوترات وتهدئة التصعيد بين إيران وإسرائيل.

وأضاف بوريل أنَّه يجب الضغط على إيران لخفض التصعيد، موضحًا أنَّ العقوبات الأوروبية ضرورية لكنها غير كافية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. 

وأكّد «بوريل»، ضرورة تطبيق حل الدولتين لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وتقليل المعاناة الإنسانية الراهنة.

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بقلم هانى حسن