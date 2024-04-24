موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

72 ساعة فقط تفصلنا عن موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، إذ ينتظر مشجو النادي الأهلي الفوز للوصول إلى الدور النهائي من البطولة الأفريقية، خاصة بعد انتهاء لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

وعن موعد مباراة الأهلي ومازيمبى في إياب البطولة، تقام الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، كما أسند الاتحاد الإفريقي «كاف»، لإدارة المبارة، حكم الساحة الكيني بيتر واريرو كاماكو، ويساعده جليبريت شيرويت ، وستيفن أونايانجو، والحكم الرابع الجامبي لامين جامييه، وماريا ريفيت من موريشيوس، والجزائري لحلو بن براهم، حكاما للفار.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة مباراة الإياب بين الأهلى ومازيمبى في دوري أبطال أفريقيا، عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت، كما تذاع فضائيا مشفرة عبر قنوات بي إن سبورتس؛ نظرا لأنها الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.