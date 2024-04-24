عضو بـ«النواب» يطالب بمحاكمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اكتشاف مقابر في غزة

طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، المجتمع الدولي الإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات لمحاكمة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد اكتشاف مقابر جماعية لفلسطينيين بأحد المجمعات الطبية في خان يونس بقطاع غزة.

الانتهاكات الإسرائيلية متكررة

واستنكر «سليم»، في بيان، اليوم الأربعاء، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمخالفة لأبسط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، التي تطال من المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، مطالبًا بضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها.

تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية

وأكد وكيل اللجنة، أن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الشهور الماضية، لا يقل فجاجةً وخطورةً ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا بوضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.