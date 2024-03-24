جوتيريش: نؤيد القانون الإنساني الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يؤيد القيم والمبادئ الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والوجود للدولة الفلسطينية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أضاف جوتيريش: «عملنا قائم على هذه المبادئ لأنها قيم عالمية، وعندما يكون هناك مواقف مثل العقبات والصعوبات في قطاع غزة، فهذا لا يؤثر بالسلب على عزمنا في الاستمرار في دعم الفلسطينيين الذي يمرون بمحنة».