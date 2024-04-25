أفضل حوافز استثمارية.. 4 مزايا للرخصة الذهبية في مصر

كشفت الحكومة عن تفاصيل ومزايا الرخصة الذهبية، مشددة على المستثمر، بالتسجيل في الموقع، وإدخال البيانات وتحميل المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة الذهبية.

وأشارت الحكومة، على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن مزايا الحصول على الرخصة الذهبية، تتمثل فيما يلي:

أسرع إجراءات

يتطلب إصدار الرخصة الذهبية، تأشيرة واحدة من مجلس الوزراء، ما يمكنك من البدء في أسرع وقت وبأقل الإجراءات في تشغيل وإدارة مشروعك في مصر، ما يختصر الكثير من الوقت والجهد.

أنشطة اقتصادية واعدة

- يعتبر الاقتصاد المصري، واحد من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر قوة، نتيجة لتلك التعددية، حيث شهد نموًا واضحًا عن طريق عدة قطاعات، ما ساعد في ضمان الازدهار لكل القطاعات واستدامته.

أفضل حوافز استثمارية

يتضمن قانون الاستثمار، عدة أنواع من الحوافز التي تُمنح لمشروعات الرخصة الذهبية كحوافز عامة، حوافز خاصة وحوافز إضافية، يجوز أن يسري على الرخصة الذهبية حافز أو أكثر من الحوافز المنصوص عليها، طبقا لنوعية المشروع.

قوى عاملة مدربة بأسعار تنافسية

- القوى العاملة في مصر الأكبر في المنطقة، على مدى عقود.

- القطاعات التي تتطلب مهارات عالية والقطاعات القائمة على الخدمات مثل «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والسياحة هي قطاعات تحتل فيها مصر دور الريادة».

- الأجور في هذه القطاعات تنافسية للغاية، وأكثر استقرارا من مستويات الأجور في الدول المنافسة.