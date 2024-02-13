ما المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة الذهبية؟.. «الحكومة» توضح

أكدت الحكومة على الموقع الرسمي لها، أن ‌الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو لمشروعات قومية، يجوز منحها الرخصة الذهبية، بشرط أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى أن اصدار الرخصة الذهبية يتطلب تأشيرة واحدة من مجلس الوزراء، ما يمكنك من البدء في أسرع وقت وبأقل الإجراءات.

المستندات المطلوبة للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية

أوضحت الحكومة على المنصة الرقمية للرخصة الذهبية، المستندات المطلوبة للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية والمتمثلة فيما يلي:

- دراسة الجدوى المبدئية للمشروع والذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

- صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة.

- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها.

- مستخرج حديث من السجل تجاري للشركة.

- صورة ضوئية من سند حيازة موقع ممارسة نشاط على أن يكون الموقع مثبتا بالسجل التجاري.

- البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.

- إقرار من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/ الشركاء بالالتزام بتوفير كل المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).

- إقرار من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/ الشركاء بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

- أي مستندات أخرى ترى الوحدة أهمية تقديمها.