رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الصحة الفلسطينية» تحذر من تفشي الأمراض والأوبئة بين الأطفال في غزة

كتب:

منة شبانة
02:28 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من انتشار العديد من الأمراض والأوبئة، نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع، وبين خيام النازحين، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب.

كما حذرت من حدوث كارثة صحية بين الأطفال، بعد رصد عديد من حالات الحمى الشوكية ومرض الكبد الوبائي بين المواطنين، وفقا لما جاءت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وناشدت الصحة الفلسطينية، المؤسسات المعنية والأممية والإغاثية، سرعة التدخل العاجل لتجنب حدوث كارثة إنسانية في غزة.

اقرأ المزيد:

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع أعداد الشهداء في الضفة الغربية إلى 478 منذ «7 أكتوبر»

«الصحة الفلسطينية»: العدوان الإسرائيلي على رفح سيعرض النازحين للموت

«الصحة» الفلسطينية: 13 شهيدا في اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم نور شمس بطولكرم

الصحة الفلسطينية: مستشفيات شمال قطاع غزة مدمرة تماما لا سيما الشفاء
بقلم منة شبانة