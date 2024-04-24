«الصحة الفلسطينية» تحذر من تفشي الأمراض والأوبئة بين الأطفال في غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من انتشار العديد من الأمراض والأوبئة، نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع، وبين خيام النازحين، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب.

كما حذرت من حدوث كارثة صحية بين الأطفال، بعد رصد عديد من حالات الحمى الشوكية ومرض الكبد الوبائي بين المواطنين، وفقا لما جاءت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وناشدت الصحة الفلسطينية، المؤسسات المعنية والأممية والإغاثية، سرعة التدخل العاجل لتجنب حدوث كارثة إنسانية في غزة.