أكدت الصحة الفلسطينية، مستشفيات شمال قطاع غزة مدمرة تماما لا سيما الشفاء، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الصحة إلى أن هناك عملية اغتيال ممنهجة من قبل الاحتلال للطفولة في غزة، منوهة إلى أن 30 طفلا في قطاع غزة استشهدوا بسبب سوء التغذية.

وأضافت أن الاحتلال يقوم بعملية عسكرية موجهة ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة، لافتة إلى أن الاحتلال يريد تهجير الفلسطينيين قسريا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.