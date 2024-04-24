النائب علاء عابد: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن جهود الدولة في تعمير وتنمية سيناء على مدار 10 سنوات نموذج حقيقي يكشف عن إرادة الوطن في التعمير، بعد حرب دامية قادتها مصر لاقتلاع جذور الإرهاب.

إدراك القيادة السياسية لأهمية أراضي سيناء

وأوضح «عابد»، في تصريحات صحفية له، أن الدولة أنفقت خلال الأعوام الماضية قرابة 600 مليار جنيه لاستعادة البنية التحتية التى دُمرت بالكامل في شمال سيناء، وبالفعل نجحت الأجهزة التنفيذية في تدشين بنية تحتية قوية.

وأكد رئيس نقل النواب، أن القيادة السياسية تدرك جيدا أهمية أرض سيناء، لذلك أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الأرض الغالية أولوية، لتكون أرض سيناء قاطرة التنمية فى جميع القطاعات.

وأشار النائب إلى أن أرض سيناء خط أحمر، ومصر لن تفرط في أي شبر من هذه البقعة الغالية، مشدداً على أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية في أي إجراء للدفاع عن أرض الفيروز.

الدولة لن تسمح بتهجير الفلسطينيين

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بأن الدولة المصرية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

واضاف النائب علاء عابد، أن مخطط تهجير أهالى غزة إلى سيناء لن يتم ولن تنتهى قضية فلسطين على حساب سيناء التى ارتوت بدماء الشهداء من جميع محافظات مصر، دماء الشهداء لن يروح هدرا، عشنا لم نشعر بالأمان بسبب الإرهاب، ومصر استطاعت القضاء على الإرهاب.