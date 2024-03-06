عضو بـ«النواب»: قررات «المركزي» تحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري

قال علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إنّ قرارات البنك المركزي تحقق مكاسب اقتصادية واستقرار السوق وارتفاع التقييمات الدولية، فلا يوجد دولة في العالم بها سعرين للدولار.

قررات البنك المركزي تحقق مكاسب للاقتصاد المصري

وأضاف عابد لـ«الوطن»، أنّ الرئيس السيسي حريص على الاستقرار، وهناك جهود كبيرة لتوفير الدولار من بينها مشروع رأس الحكمة الذي يوفر لمصر 35 دولارا فورا ويستمر في دخول العملة الصعبة، موضحا أنّ الأيام المقبلة ستكشف النظرة المستقبلية للرئيس السيسي، والقدرات التي تمت تخرج مصر من عنق الزجاجة رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

وأشار عابد إلى أنّ الآثار الإيجابية ظهرت بارتفاع السندات والارتفاع الكبير البورصة وانهيار السوق الموازية وسيكون هناك آثار أكبر لجذب استثمارات أجنبية، خاصة أنّ وجود سعرين للدولار كان أحد معوقات الاستثمارات الأجنبية.