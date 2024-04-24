أمين الفتوى: التاجر الصدوق مع الشهداء.. ومحتكر السلع خبيث

قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المغالاة في الأسعار شيء سلبي، موضحًا أن من يمنع البيع أو يحتكر سلعة فهو خاطئ.

المال الناتج عن السلع المحتكرة هو مال خبيث

وتابع «ربيع»، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «سيدنا النبي محمد علمنا الأعمار في الأرض والمتاجرة، صدق التاجر في البيع والشراء عامل زي الصلاة والصيام»، موضحًا أن المال الناتج عن السلع المحتكرة هو مال خبيث ومقاطعة الشراء أتت بثمارها في خفض الأسعار وعلى المواطن أن يقتصد ويرشد استهلاكه.

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