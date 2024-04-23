«تجارية القليوبية»: استمرار انخفاض أسعار السلع الأساسية الفترة المقبلة

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، التزام التجار ومؤدي الخدمات بكل أنحاء الجمهورية بتطبيق وتنفيذ المبادرة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتخفيض أسعار السلع الأساسية، للتخفيف على المواطنين ومواجهة الارتفاع في الأسعار، والناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي اشتدت مع التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، مؤكدا تنفيذ المبادرة بصورة عاجلة، والمساهمة في عودة استقرار الأسواق.

خفض أسعار الخبز السياحي بدءا من الأحد المقبل

وأوضح «الفيومي»، في تصريحات اليوم، أنه تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بدءا من يوم الأحد المقبل، بنسبة من 30% إلى 45%، لتصبح الأسعار الجديدة كما يلي:

رغيف وزن 80 جراما.. ​​150 قرش (وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية)

رغيف وزن 40 جرام.. ​​75 قرشا

رغيف وزن 25 جرام.. ​​50 قرشا

رغيف خبز إفرنجا 50 جرام.. ​150 قرشا.

رغيف خبز إفرنجا 35 جرام.. ​100 قرش.

انخفاض أسعار المكرونة والأرز

وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه مع انخفاض أسعار القمح، انخفضت معه أسعار المكرونة وهو ما أدى بدء انخفاض أسعار الأرز المحلى كبديل.

وأكد «الفيومي»، أن المواطن بدأ يشعر بانخفاض أسعار السلع الأساسية، ووفرة واضحة في المعروض بالأسواق من كل أنواع السلع الأساسية وغيرها، بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليار دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية في عمل عروض وتخفيضات في الأسعار.

استمرار انخفاض أسعار الجملة

وأكد أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و35% في الذرة.

وأوضح، أن هذا الانخفاض في الأسعار الحالية، بدأت تظهر آثاره تدريجيا في أسعار التجزئة (البقالين) مع انتهاء الأرصدة المخزونة لديهم بالأسعار السابقة قبل التعويم وإطلاق المبادرات الحكومية المتتالية.

استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة

وتوقع «الفيومي»، استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة مع انتهاء تلك الأرصدة، ووقتها سيشعر المواطن بالانخفاض فعليا في الأسعار، وتعود حالة الاستقرار للسيطرة على الأسواق من جديد وانفراجة كبيرة في المعروض من السلع، وهو أكبر دليل على نجاح المبادرات بفضل تكاتف النجار الشرفاء مع الحكومة وحفاظا على أمن واستقرار البلاد.