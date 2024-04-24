الرئيس السيسي يستمع لشرح حول متحف الجواد العربي المصري المصغر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية داخل مقر إقامة البطولة العربية العسكرية للفروسية، بمدينة مصر للالعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض العميد أ.ح إيهاب إبراهيم عبد الحميد رئيس فرع تدريب المدرعات، مشتملات متحف الجواد العربي المصري المصغر، موضحًا أن القسم الأول من المتحف يتضمن الفروسية في عصر أسرة محمد علي باشا، ودورهم في تنسيب الخيول والوصول لأصل الأنسال، مشددًا على أن عباس حلمي الأول كان له دور في الحفاظ على نسل الخيول المصرية، ويعتبر مؤسس مملكة الخيل المصرية الحديثة.

أوضح أن هناك اللوحات الفنية التي جرى رسمها من قبل فنانيين فرنسيين، وجرى استقدامها بواسطة محمد علي لتوثيق تلك الفترة، إضافة إلى عدد من المراجع تتحدث عن الشخصيات البارزة في أسرة محمد علي، التي اهتمت بالخيول، والدور الذي لعبه محمد علي باشا في تدوين كل ما يختص بالخيل العربي والمصري.