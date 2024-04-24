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الرئيس السيسي يشهد عرض الفيلم التسجيلي «الفروسية في مصر»

كتب:

عمرو هلال
07:44 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
فيلم «الفروسية في مصر»

فيلم «الفروسية في مصر»

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض الفيلم التسجيلي «الفروسية في مصر»، ضمن فعالية افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية في مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك في الفيلم الفنان أحمد السقا، الذي استعرض جانبا من الفروسية في مصر، وتحدث عن أن «الخيل تمثل القوة والقرار والأصالة، وطول عمرنا الحصان معنا كتف في كتف، ويجسد الحصان معان عديدة في مجتمعنا وعاداتنا، ونحب تربية الخيول».

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بقلم عمرو هلال