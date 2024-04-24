أمين الاتحاد العربي للرياضة العسكرية: حفل افتتاح بطولة الفروسية «فوق الرائع»

أكد الوزير المفوض بجامعة الدول العربية طارق عبد السلام، أمين عام الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، أن حفل افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة فوق الرائع، وشهد مشاركة عدد كبير من الدول، في النسخة الأولى من البطولة.

وشدد «عبد السلام» على هامش انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مدينة مصر للألعاب الأولمبية فخر لكل العرب والمصريين.