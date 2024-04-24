باحثون يٌطورون جوارب تحمي المرضى من خطر بتر القدم.. احذر تقرحات السكري

كشف مجموعة من الباحثين بمستشفى جامعة تشونام الوطنية في كوريا الجنوبية عن جوارب إلكترونية تحد من خطر بتر القدم بسبب مرضى السكري، من خلال مُراقبتها لكيفية مشي الأشخاص، وهل يٌهدد الضغط على أجزاء من القدم لخطر الإصابة بالتقرحات التي قد تتحول إلى جروح مٌلتهبة وغرغرينا؟.

مستشعر ينذر المرضى

أوضح الباحثون أن تلك الجوارب الإلكترونية المُطورة تحتوي على مٌستشعر يٌنذر المرضى إذا كانوا يسيرون بطريقة خاطئة تسبب ضغطًا كبيرًا على القدم؛ بحسب تقرير نشرته صحفية «ديلي ميل البريطانية»، إذ اتضح أن هذا الضغط يُعرض مرضى السكري لخطر الإصابة بالتقرحات، ومن ثم يتطور الأمر تدريجيًا حتى يصل إلى بتر القدم أو أصابع القدم.

وتشير التقديرات إلى أن 15% من مرضى السكري يُصابون بقرحة القدم في مرحلة ما من حياتهم، لذا تعتبر تلك الجوارب مٌفيدة لهم من خلال قياسها لتدفق الدم في أي مكان في الجسم، وتعليم المرضى كيفية تغيير طريقة مشيتهم لتخفيف الضغط على جزء القدم المُعرض للتقرحات.

ويقول الدكتور محمود عزت استشاري السكر والغدد الصماء في تصريحات لـ«الوطن»، إن القدم السكري تحدث نتيجة اعتلال طرفي للأوعية الدموية، أو الدخول في غيبوبة السكر بشكل مستمر، ما يجعل المريض يفقد الشعور بالألم ثم تتدهور الحالة بظهور التقرحات.

وأكد «عزت»، أهمية حرص مريض السكر على ارتداء حذاء رياضي وتجنب سيره حافي القدمين؛ لتجنب الإصابة بالقدم السكري، مع الكشف الدوري على القدم كل 6 أشهر، وتنشيف القدمين بشكل جيد بعد الاستحمام أو الوضوء.