تشغيل وحدة القدم السكري تجريبيا بجامعة جنوب الوادي لغير القادرين

استقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور محمود وافى مدير مبادرة «قدم صحيح» بمؤسسة صناع الخير، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الإطلاق التجريبي لمبادرة قدم صحيح بمحافظة قنا والتشغيل التجريبي لأحد وحدات القدم السكري الرائدة بالمستشفيات الجامعية على مستوى مصر داخل مستشفى جامعة جنوب الوادي، بهدف تقديم خدمات علاج مرضى القدم السكري غير القادرين بالمجان، ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن.

جامعة جنوب الوادي

أكد رئيس جامعة جنوب الوادي، على حرص الجامعة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة دعما لشرائح غير القادرين في النطاق الجغرافي الذي تخدمه المؤسسة تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال رئيس الجامعة، إن إطلاق مبادرة قدم صحيح من داخل جامعة جنوب الوادي يأتي في إطار البروتوكول التعاون المشترك الذي وقعته وزارة التعليم العالي من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مع مؤسسة صناع الخير.

مؤسسة صناع الخير

ورحب غرباوي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة وعلى رأسها مؤسسة صناع الخير للتنمية في إطار الدور المجتمعي الذي تحرص على تقديمه جامعة جنوب الوادي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تعاون جهات الدولة المختلفة وبخاصة في مجال تقديم الخدمات الطبية النوعية.

وأوضح غرباوي، أن تعاون الجامعة مع مؤسسة صناع الخير لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين سوف يتضمن تشغيل أول الوحدات من نوعها في المستشفيات الجامعية المصرية، وتستهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان، ما يدعم الحماية من بتر القدم.

وأشار غرباوي، إلى تنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكري والحماية من بتر القدم السكرى، من خلال غرفة المبادرة التي تم إطلاق التشغيل التجريبي لها اليوم والإعداد الجيد لإطلاق حملات التوعية الموسعة.

مبادرة قدم صحيح

من جانبه قال الدكتور محمود وافي مدير مبادرة قدم صحيح بمؤسسة صناع الخير، إن الشراكة ما بين صناع الخير وجامعة جنوب الوادي لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين، من خلال مبادرة قدم صحيح تتضح أهميتها بوجود 9 مليون مواطن مصاب بمرض السكر معرض منهم حوالي 10% لبتر القدم بسبب مضاعفات القدم السكري، بحسب الإحصاءات الطبية الموثقة.

ولفت وافي، إلى أن العلاج العالمي الذي اكتشف مؤخرًا ويعمل على الحماية من بتر القدم السكرى مكلف جدًا ويمثل عبء شديد على مرضى القدم السكرى غير القادرين، موضحًا أن التعاون مع جامعة جنوب الوادي شمل تجهيز صناع الخير لأول وحده من نوعها لخدمة مرضى القدم السكري بمستشفى جامعي.

وأضاف وافي، أن الوحدة تشمل غرفه تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري التي تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية لغير القادرين، وتوفير العلاج الواقي من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لغير القادرين وتنفيذ برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الأمثل مع الجروح، بالإضافة إلى قسم داخلي به 6 أسرة للرجال و6 أسرة للسيدات وعناية متوسطة بها 6 أسرة بإجمالي الوحدة 18 سريرًا.

وحضر الإطلاق التجريبي كلا من الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة جنوب الوادي، والدكتور وليد جمال عبد المتعال رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بطب قنا والمستشفيات الجامعية.