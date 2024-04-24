البرلمان العربي يرحب باعتراف جامايكا بدولة فلسطين: خطوة في الاتجاه الصحيح

رحب البرلمان العربي بقرار حكومة دولة جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن هذا القرار يأتي في وقت تمر فيه القضية الفلسطينية بمرحلة خطيرة، إذ يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة جماعية يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى التطهير العرقي والتهجير القسري، بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وتمارس ضده جرائم ضد الإنسانية.

أكد البرلمان العربى أن هذا القرار يشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

جدد البرلمان العربي دعوته ومطالبته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت، مطالباً المجتمع الدولي وجميع الدول بتصحيح أخطاء الماضي، والوقوف مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.