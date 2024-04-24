محافظ المنيا يتفقد مصابي غزة في المستشفى الجامعي: نقدم كل الدعم لهم

زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء مصابى غزة بالمستشفى الجامعي في المنيا والقادمين عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن عدد مصابين وصل لـ14 مصاباً و19مُرافقاً لهم من ذويهم من الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، جراء القصف الإسرائيلي الذين يتعرضون له بالقطاع.

محافظ المنيا يزور مصابي غزة بالمستشفى الجامعي

تفقد المحافظ حالة المصابين من الأشقاء الفلسطينيين واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية، كما طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم، ووجه مسئولي الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم وتوفير أوجه الرعاية الكاملة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، وقدم المصابين وذويهم من الأشقاء الفلسطينيين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم.