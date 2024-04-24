جامعة الدول العربية: نطالب الولايات المتحدة بمراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي

طالبت جامعة الدول العربية، الولايات المتحدة بمراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، والتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

واستنكرت استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد حصول دولة فلسطين على حقها في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وتابعت: «أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه وستعد جريمة نكراء تضاف إلى جرائم العدوان».

وحذرت جامعة الدول العربية من تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح الفلسطينية وتؤكد أنه سيؤدي إلى مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني، مؤكدة رفضها جرائم الاحتلال الإسرائيلي بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة وممارسة التهجير القسري ضدهم

وأشارت إلى الإدانة الشديدة لاستمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.