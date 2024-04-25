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حظك اليوم برج العذراء الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:00 ص | الخميس 25 أبريل 2024
برج العذراء

برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء، بقدرته على تحمل المسئولية، وحرصه على ترتيب وتنظيم كل شيء في حياته، ويتسم بالذكاء وتحليل الأمور وانتقاد من حوله، ولا يثق بأحد بسهولة.

ومن مشاهير برج العذراء، القيصر كاظم الساهر، وجيهان السادات، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج العذراء، ألا تهمل عملك وتستسلم للكسل والخمول، وتخلص من الطاقة السلبية بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بتقوية علاقتك بشريك حياتك، ولا تثير المشاكل معه مرة أخرى بسبب غيرتك الشديدة عليه.

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بقلم صفية النجار