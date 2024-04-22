يتميز برج العذراء الترابي بالسعي إلى الكمال وحبه الشديد للنظام، ورغم أنه ودود واجتماعي جدًا إلا إنه يزعج المحيطين به بتوجيه الكثير من الانتقادات، لأنه يريد كل شيء يتم بشكل مثالي، ويتسم بالذكاء الاجتماعي.

ومن مشاهير برج العذراء القيصر كاظم الساهر، وجيهان السادات، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 23-4-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج العذراء بعدم الاندفاع وفكر في تجاربك السابقة لتقييم ماضيك، ومعرفة ما يمكنك تغييره وما تحتاج إلى قبوله للمضي قدمًا، في المسار الذي كنت تتبعه لفترة طويلة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

اليوم مثالي للعاطفة، ولكنك قللت من تقدير تعاطف شريكك وقوة مشاعره كل ما عليك فعله هو توضيح مطالبك من العلاقة.