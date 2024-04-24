خبير سياسي: اجتياح رفح بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي أمر واقع

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن اجتياح رفح بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي أمر واقع، والأمر في الإعلام العبري والأمريكي واضح أنه ليس بترتيب أمريكي ولا مع أي دولة، هو فقط بترتيبات جيش الاحتلال في آلية الاجتياح، فهل سيكون بشكل كامل أم سيكون على عدة مراحل؟

جيش الاحتلال يرتب لإخراج النازحين من رفح

وأضاف الرقب، خلال مداخلة ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن جيش الاحتلال يرتب آلية إخراج الكتلة السكانية من رفح، كما أعلن أنه قد تم شراء قرابة 40 ألف خيمة من الصين، وبدأ الاحتلال ينصب بعض الخيام على الشريط البحري لمدينة خان يونس، وذلك بعد أن تم رصده بالأقمار الصناعية.

الإعلام العبري يعلن مدة إخلاء رفح

وتابع: «الإعلام العبري أكد اليوم أن عملية إخلاء رفح قد تحتاج على الحد الأدنى قرابة شهر، وأعتقد أن البدء الحقيقي في التنفيذ بعد نهاية عيد الفصح لتنتهي مع نهاية هذا الشهر، ويبدأ بالفعل في عملية إخلاء الكتلة السكانية، والخطة هي أنه سيسمح للسكان النازحين بالعودة إلى كل المناطق ما عدا الشمال وفي جنوب غزة ستوقف الحركة».