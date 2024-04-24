الهجرة غير الشرعية.. مشكلة تؤرق حكومة سوناك
كتب:
يارا أشرف
10:16 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
تقرير تليفزيوني عبر «القاهرة الإخبارية»
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول مشكلة الهرجة الشرعية، وذلك تحت عنوان «الهجرة غير الشرعية مشكلة تؤرق حكومة سوناك».
خطة لحل أزمة المهاجرين
وأفاد التقرير: «بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتنفيذ خطة لحل أزمة المهاجرين غير النظامين، سابق البرلمان البريطاني على مشروع مثير للجدل».
وأضاف: «مشروع قانون عانى من تأخيرات طويلة بسبب محاولات تعديله عبر ما يُعرف باسم عمليات «بنج بونج» حيث يقوم أعضاء من مجلس العموم واللوردات بإرسال تشريعات ذهابا وإيابا إلى أشهر».
وواصل: «في كل مرة يقوم بها مجلس اللوردات بإجراء تعديلات على مشروع القانون، يجب على مجلس العموم التصويت على إلغائها».
حكومة سوناك والانتخابات المقبلة
واستطرد: «حكومة سوناك المتوقع لها خوض انتخابات العامة في المملكة والمقررة في نهاية العام الجاري، تخضع لضغوطات متزايدة للحد من الأعداد القياسية للمهارجرين الذين يعبرون المانش بزوارق صغيرة من فرنسا».