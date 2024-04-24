رئيس تعمير الساحل الشمالي: افتتاح أول 50 كم من طريق سيوة الخرساني غدا

أعلن اللواء الدكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، افتتاح وتشغيل أول 50 كم من الطريق الخرساني المزدوج الجديد مطروح سيوة غدا، بعد الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات بهذا القطاع ضمن عدة قطاعات، طبقا لمواصفات الطرق التي وضعت، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير.

إمكانات لتنفيذ مشروع الطريق الخرساني

قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن طريق سيوة الخرساني الجديد جرى خلال تنفيذ أعمال القطاع البالغ طوله 50 كم، ومن خلال شريان لتحرك جميع أنواع السيارات الصغيرة والكبيرة من النقل الثقيل، وجرى خلال التنفيذ، توفير عدة إمكانات لإنجاز الأعمال وتضمنت الآتي:

- شركة لكل قطاع خرساني، بطول 50 كم.

- 420 مليون جنيه تكلفة استثمارية للقطاع الثالث.

- 3 حارات من الخرسانة بعرض 11.25 متر.

- تنفيذ طبانات خرسانة يمين ويسار الطريق.

- تخطيط طبقاً للمواصفات الهندسية.

- 10 آلاف طن من الأسمنت شهرياً لكل قطاع.

- خلاطة خرسانة لكل قطاع.

- فنشر رصف خرسانة لكل قطاع ومعمل ضبط جودة لكل قطاع.

- إضاءة أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية منطقة بئر النص ومدخل طريق واحة الجارة.

- 100 معدة ومركبة تعمل في كل قطاع، بالاتجاه القادم من سيوة إلى مطروح فقط.

- تنفيذ حواجز نيوجيرسي للأماكن المستهدفة والمخططة، وعمل دورانات ربط بالطريق الأسفلتي القائم.

تنمية واحة سيوة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريح لـ«الوطن»، أن طريق سيوة مطروح الخرساني، يساهم في تنمية واحة سيوة في مختلف المجالات، وزيادة حجم السياحة والاستثمار والتنمية الزراعية والتجارية، ورفع المستوى العائد الاقتصادي من سيوة، بتوجيهات من القيادة السياسية.