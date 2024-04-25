بُشرى للمتقدمين لحجز أراضي سيناء الجديدة.. 5 أفدنة إضافية للملتزمين

زفت الهيئة العامة للاستثمار، بُشرى للمتقدمين لحجز الأراضي الزراعية الجديدة، التي طرحتها الهيئة في محافظتي شمال وجنوب سيناء أمس الأربعاء، تزامناً مع احتفالات المصريين بعيد تحرير سيناء 2024، موضحة أنه مرفق بها منازل سكنية كاملة التشطيب.

5 أفدنة إضافية في حالة الجدية

وأكدت الهيئة، في كراسة الشروط، أنه في حال التزام المنتفع بالانتهاء من زراعة كامل الأرض، وفقا للمحددات التي تقررها الإدارات المتخصصة وعدم مخالفة شروط التعاقد خلال عشر سنوات من تاريخ الاستلام، يحق له التقدم للحصول على 5 أفدنة أخري غير مرفقة بذات التجمع، وفقا للأسعار السائدة، تشجيعًا للمزارعين الملتزمين بتعمير الأرض وتوسعة الرقعة الزراعية.

وأوضحت، أن الطرح الجديد متاح لكل المصريين من المزارعين والحاصلين على مؤهلات علمية زراعية، وفي مقدمتهم أهالي سيناء، ووفقا لما جاء بكراسة الشروط، فإن الهيئة حددت نسبة 50 % من الطرح الجديد لأهالي سيناء.

5 أفدنة ومنزل لكل منتفع

وكانت الهيئة العامة للاستثمار، طرحت أمس الأربعاء، 2040 فدان للحجز من الأراضي الزراعية المُستصلحة متصلة بشبكات المياه والري، مرفق بها منازل سكنية كاملة التشطيب، بواقع 5 أفدنة زراعية ومنزل سكني على مساحة 200 متر مربع لكل منتفع من الطرح الجديد.