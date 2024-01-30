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«خطة النواب» تناقش الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للاستثمار

كتب:

محمد يوسف
02:31 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وموازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/202.

وأوصت اللجنة بضرورة تحصيص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الأخرى مبلغ 344 مليون جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لمكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة منذ العام المالي  2014 وحتى 2017 والتي قامت الهيئة بتحميلها للأرباح في حين أوصت المالية بتحميلها للصناديق.

خطة النواب تناقش الحساب الختامي لموازنة هيئة الاستثمار

جاء ذلك بناء علي طلب من وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفي سالم، عقب توجيه سؤال للهيئة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة الحساب الختامي لموازنتها للعام المالي 2022/2023، عن سبب عدم كفاية رصيد المخصصات بالحساب الختامي للعام الماضي وماهي طبيعة تلك المخصصات المقدرة بنحو ب1.383مليار جنيه.

من جانبه، أكد ممثل الهيئة محمد عبد الهادي، أن المخصصات الأخري تشمل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بها  ولكن المشكلة في رفض  المالية اعتمادها من الأرباح ومطالبتها بتكوين مخصصات لذلك.

وعقب ممثل المالية بأن المكافآت تخصم من الصناديق الخاصة التابع لها العاملين بالهيئة.

وعقب وكيل اللجنة مصطفي سالم بضرورة حل الأمر بين الهيئة والمالية خلال العام المالي الجاري، وتكوين المخصص بمبلغ 344 مليون جنية، والتزمت الهيئة بتنفيذ التوصية، بينما طالب النائب مصطفى سالم بضرورة إبلاغ اللجنة بما يتم تنفيذة في هذا الشأن.

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