الخشت: ملتقيات التوظيف السنوية في جامعة القاهرة تهدف لدراسة احتياجات سوق العمل

شاركت 35 جهة حكومية وخاصة من مؤسسات المجتمع المدني في ملتقى التوظيف والتدريب السنوي الـ24 لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة.

وجاءت الهيئات المشاركة في الملتقى كالتالي «بنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك فيصل الإسلامي، ومجموعة إنترو جروب، وجهاز حماية المستهلك، ووزارات الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، إضافة إلى عدد من الشركات والمؤسسات المساهمة في الملتقى.

ملتقيات التوظيف السنوية تهدف إلى دراسة احتياجات سوق العمل

وقال الدكتور محمد الخشت في كلمته خلال الملتقى، إن ملتقيات التوظيف والتدريب السنوية التي تنظمها جامعة القاهرة تهدف إلى دعوة الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لدراسة مدى احتياجات سوق العمل من طلبة وخريجي الجامعة، وعرض وتوفير فرص العمل والتدريب لهم وإجراء ورش عمل متخصصة، مما يساهم في دعم مهارات الطلاب ورفع قدرات الخريجين.

ملتقى التوظيف يسير في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن ملتقى التوظيف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يسير في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن خطة الجامعة مرتبطة بخطة الدولة 2030.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة حنان محمد، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن ملتقى التوظيف السنوي الذي تنظمه الكلية يهدف إلى توجيه طلاب الكلية لسوق العمل من خلال دعوة جهات توظيف من مؤسسات مختلفة تشمل وزارات وهيئات وبنوك، انطلاقًا من الدور المهم الذي تقوم به الكلية لربط خريجيها بسوق العمل.