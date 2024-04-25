انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس.. «تراجع 25 جنيها»

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 25-4-2024 في محلات الصاغة، إذ أعلنت شركة ومؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب «جولد بيليون» أنّ التراجع بقيمة 25 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ومؤسسة «جولد بيليون»، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3085 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم في الصاغة

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3526 جنيهًا للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2644 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 24 ألفًا و680 جنيها، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي تذبذبا كبيرا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2304 دولارًا، وارتفع الذهب عقب زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضة.