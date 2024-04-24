تراجع الطلب على الذهب يهبط بأسعاره عالميا إلى 2320 دولارا للأوقية

انخفض الذهب دون مستوى 2320 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، متأثرًا بانخفاض الطلب على الملاذ الآمن مع تحول المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية بعد انحسار التوترات في الشرق الأوسط، حسب موقع investing.

وفي الوقت نفسه، يتوقع المتداولون الآن صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لشهر مارس، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على مزيد من الوضوح بشأن المسار النقدي المحتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

سعر الذهب عالميا

جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي يوم الثلاثاء، أضعف من المتوقع وكانت أبطأ نموا في القطاع الخاص في البلاد منذ ديسمبر، مما خفف المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي المرن.

بالإضافة إلى ذلك، أشار عنصر الأسعار في التقرير إلى تباطؤ في تكاليف المدخلات، وأعاد هذا الرقم الاقتصادي الأخير إحياء الآمال في مسار نقدي أقل تقييدًا.

في السابق، أدت بيانات التضخم القوية والتعليقات المتشددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى قيام الأسواق بتقليص توقعاتها لتخفيف السياسة إلى خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام.

توقعات سعر الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.55 دولار في أبريل 2024.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 253.64 دولار أمريكيًللأوقية، أو 12.30% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2373.30 دولار أمريكي/ للأونصة. بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية على أن يتم تداوله عند 2443.81 دولار خلال 12 شهرًا.