مسؤول بارز في «حماس»: الحركة توافق على نزع سلاحها حال إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد خليل الحية، المسؤول البارز في حركة حماس، أنّ الحركة مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات ونزع سلاحها في حال الموافقة على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود ما قبل عام 1967.

الحركة مهتمة بالحصول على دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» تصريحات الحية الذي يشغل منصب نائب رئيس حركة حماس في غزة، التي ذكرها خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، والتي قال فيها إن حماس متمسكة بمطلبها بأن تتضمن صفقة الرهائن وقفا دائما لإطلاق النار، وأن الحركة مهتمة بالحصول على دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية.

وتابع «كل تجارب الجماعات التي حاربت المحتلين، عندما استقلت وحصلت على حقوقها ووطنها، ماذا فعلت هذه القوى؟ أصبحت أحزابا سياسية، وقواتها المقاتلة الحامية أصبحت الجيش الوطني».

حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

وتشهد الأراضي الفلسطينية حرب إبادة جماعية تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية تسببت حتى الآن في استشهاد 34 ألفًا و305 شهيد وإصابة 77 ألفًا و293 مصابًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي.