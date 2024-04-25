«الأعلى للمستشفيات الجامعية»: نسعى لتقديم أفضل رعاية طبية لجرحى ومصابي غزة

عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة بعض الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير المستشفيات الجامعية في مصر.

قطاع الرعاية الصحية في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا

أكد الوزير أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود غير المسبوقة التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، مشيدا بدور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية في دعم المستشفيات الجامعية من خلال التعاون في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مشيرًا إلى إسهاماته القيمة في دعم برامج التعليم والبحث العلمي في القطاع الطبي

جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي غزة

وأكد الدكتور أيمن عاشور، اتباع آليات محددة في تطوير المستشفيات الجامعية تضمن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع، من خلال وضع رؤية مستقبلية لكل إقليم من الأقاليم السبعة من خلال تطوير مراكز الأبحاث، ودعم البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية بها، مؤكدا جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي غزة، وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية اللازمة لهم.

المجلس يناقش الموضوعات المهمة المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمستشفيات الجامعية

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمستشفيات الجامعية؛ وشملت هذه الموضوعات «الهيكل التنظيمي النمطي للمستشفيات الجامعية العامة، والهيكل التنظيمي للمستشفيات الجامعية النوعية، والهيكل التنظيمي المقترح لكل من المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، ومستشفيات جامعة السويس، ومعهد بحوث أمراض العيون».

إدراج مستشفى معهد تيودور بلهارس ضمن المستشفيات الجامعية

ووافق المجلس على عدد من الموضوعات المتعلقة بفحص المنشآت الطبية الجامعية؛ ومنها «تشكيل لجنة فحص المنشآت الطبية الجامعية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ودليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمنشآت الطبية الجامعية، والإجراءات التنفيذية لفحص المنشآت الطبية الجامعية، والأطر المرجعية للإعدادات الواجب توافرها بمستشفيات طب الأسنان الجامعية، وإدراج مستشفى معهد تيودور بلهارس ضمن المستشفيات الجامعية».