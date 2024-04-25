«القاهرة الإخبارية»: تفاؤل حذر في أوكرانيا بعد موافقة أمريكا على المساعدات

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «بعد الموافقة الأمريكية على مزيد من المساعدات.. تفاؤل حذر بين قادة الجيش الأوكراني».

منح أوكرانيا 61 مليار دولار

وذكر التقرير أنه بعد شهور من الجدال تحت قبة النواب الأمريكية، من أجل إقرار حزمة المساعدات الجديدة من أجل كل من أوكرانيا وتايوان وإسرائيل، جاءت الموافقة لتمنح أوكرانيا منها نحو 61 مليار دولار، ويتنفس معها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وقوات الجيش الأوكراني الصعداء، تمهيدا إلى عودة الآلة العسكرية للدوران من جديد دفاعا وهجوما.

وكشف التقرير أن الجيش الأوكراني بعد أن فتح الغرب له مخازن السلاح دعما لموقفه خلال عامين، أصبح يمر بمرحلة خذلان شديد بحسب وصف قادة الجيش وفروحه المختلفة، نظرا للنقص الحاد في الذخيرة خاصة ذخائر المدفعية وصواريخ الدفاع الجو وبطارياته الذي سمح نقصها بتحول موازين القوى الميدانية لصالح الجانب الروسي.

ورغم إقرار حزمة المساعدات الجديدة فإن الجيش الأوكراني يساوره القلق بشأن المدة الزمنية، التي من الممكن أن يستغرقها وصول الدعم العسكري الجديد، خاصة مع تكثيف الجيش الروسي من هجماته خلال الآونة الأخيرة، بهدف تعظيم مكاسبه على الأرض قبل وصول الدعم الجديد.