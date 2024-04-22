المساعدات الأمريكية.. هل تصبح «طوق النجاة» الأخير لأوكرانيا؟

تعاني القوات الأوكرانية على أرض الميدان من نقص في الأسلحة والعتاد، وإنهاكًا جسديا نتيجة قلة عدد الجنود، ومع استمرار القوات الروسية في تحقيق مكاسب متتالية على الأرض، تأتي حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا بمثابة طوق نجاة وشريان حياة بالنسبة لـ«كييف»، نقلا عن «رويترز».

وتحدث أحد الجنود الأوكرانيين عن نقص القذائف، قائلا إنها أدت إلى انخفاض نيران التغطية لجنود المشاة، ما أدى إلى حدوث خسائر في الأرواح.

الموافقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا

وبعد 6 أشهر من الجدل في الكونجرس الأمريكي من المتوقع أن تجرى الموافقة على حزمة مساعدات أمريكية بـ61 مليار دولار هذا الأسبوع، من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، وسيوقع عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتجديد مخزون «كييف» المنخفض من قذائف المدفعية والدفاعات الجوية.

وقال محللان عسكريان ووزير دفاع أوكراني سابق ومسؤول أمني أوروبي إن تدفق الأسلحة من شأنه أن يحسن فرص كييف في تجنب حدوث اختراق روسي كبير من ناحية الشرق.

كييف تواجه نقصًا في القوى البشرية

لكن «كييف» لا تزال تواجه نقصًا في القوى البشرية في ساحة المعركة، وهو أحد أبرز أسباب الضعف الأوكراني.

وفيما يتعلق بتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، تتمتع موسكو بالسيطرة على ساحة المعركة، وذلك من إحكام قبضتها على مدينة أفدييفكا الهامة، وتتجه القوات الروسية خلال الفترة الحالية نحو بلدة تشاسيف يار، الواقعة على أرض مرتفعة، والتي إذا جرى الاستيلاء عليها، فإنها ستجعل موسكو أقرب إلى مدن دونباس المتبقية، وهي كوستيانتينيفكا وكراماتورسك وسلوفيانسك.

وقال الرئيسي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إن روسيا أصبحت الآن قادرة على إطلاق قذائف مدفعية أكثر بعشر مرات من القوات الأوكرانية، وقال جنرال أوكراني هذا الشهر إن عدد القوات الروسية يفوق عدد قوات كييف 7 إلى 10 مرات في الشرق.