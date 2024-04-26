يتمتع مواليد برج الثور، بشيء من العصبية أحيانا، وعلى الرغم من طيبته الشديدة، إلا أن المحيطين به يتجنبون التعامل معه وقت انفعاله، ويفضلون انتظار هدوء الأمور قبل أي مناقشة معه.

تقدم «الوطن» في السطور التالية حظك اليوم برج الثور الجمعة 26-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 26-4-2024 على الصعيد المهني

اليوم أنت محظوط مولود برج الثور، حيث تستطيع من خلال إتقان العمل اليوم، تحقيق خطوة مهمة ترفع من مركزك في عملك، كما من المتوقع أن تحصل على ترقية أعلى في عملك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 26-4-2024 على الصعيد العاطفي

على الصعيد العاطفي، مولود برج الثور اليوم، تؤكد لك الأبراج أنك ستقضي وقت هادئ وسعيد مع أفراد أسرتك، كما تفكر فى الذهاب إلى إجازة معهم، للابتعاد عن الضغوط اليوم للعمل، لذا حاول استغلال الفرصة، وفق حظك اليوم.