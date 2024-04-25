مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو: الحديث في الداخل الروسي يدور عن تقسيم أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن روسيا ترى أن المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى أوكرانيا تطيل أمد الصراع، وهي رسائل من قبل الولايات المتحدة أن حرب استنزاف روسيا ما زالت تجري على أرض الواقع.

توسيع المنطقة العازلة في الأراضي الأوكرانية

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن روسيا تؤكد مواصلتها للعملية العسكرية والحديث الروسي يدور حول توسيع المنطقة العازلة في الأراضي الأوكرانية، كما أن روسيا تلمح على سيطرتها على مدن أوكرانية إضافية.

وتابع أن القيادة الروسية تلمح إلى أنه في المستقبل لن تكون هناك دولة اسمها أوكرانيا بين دولة غربية وشرقية أي أن الغرب الأوكراني يذهب إلى الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوكراني يكون ضمن السيطرة الروسية.