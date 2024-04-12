موسكو تدمر أكبر محطة للطاقة في كييف بنوع جديد من الصواريخ.. ما هو؟
كتب:
محمد عبدالعزيز
07:49 ص | الجمعة 12 أبريل 2024
الهجوم على محطة تريبلسكا الحرارية للطاقة في كييف
استخدمت القوات الروسية للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية نوع صواريخ لم تستخدمه من قبل في الحرب المستمرة منذ عامين، وهو من نوعية «كروز»، ومن طراز X-69، وذلك لضرب محطة تريبلسكا الحرارية للطاقة في العاصمة كييف، وفقًا لوسائل إعلام روسية وأوكرانية.
وتتكون محطة «تريبلسكا» الحرارية من 4 وحدات للفحم المسحوق ووحدتين لزيت الغاز بقدرة 300 ميجاوات، وبها أيضًا 6 توربينات ومولدات بقدرة إجمالية تبلغ 1800 ميجاوات، وكانت قدرتها الكاملة 1800 ميجاوات وتقع في العاصمة الأوكرانية كييف، وتعطلت بالكامل اليوم الخميس 11 أبريل.
ونشرت وسائل إعلام أوكرانية قائلة: «خلال الهجوم على محطة تريبيلسكا، استخدمت القوات الروسية صواريخ كروز X-69 الجديدة، مما سمح له بتدمير أقوى محطة للطاقة في منطقة كييف بالكامل، ويتجلى ذلك في حطام هذا الصاروخ الذي تم العثور عليه».
معلومات عن صاروخ كروز X-69
وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن صاروخ كروز X-69 الجديد، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية:
- قدمته موسكو لأول مرة عام 2022.
- يصل مداه إلى 400 كيلومتر.
- تصل سرعته من 700 إلى 1000 كيلومتر في الساعة.
- له قدرة كبيرة على اختراق الدفاعات الجوية وإمكانية توجيه ضربات ضخمة من الطائرات التكتيكية.
- له رأس حربي.
- يبلغ وزن الرأس الحربي 310 كجم.
- طيرانه منخفض يصل على ارتفاع 20 مترًا.
- قدمته موسكو لأول مرة عام 2022.
- مجهز بنظام ملاحة وتحكم آلي مشترك.