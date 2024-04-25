مسؤول أمريكي: بيان مرتقب من واشنطن و17 دولة أخرى لإطلاق سراح المحتجزين بغزة

نقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤول أمريكي، أن واشنطن و17 دولة أخرى ستصدر بيانا تدعو فيه حماس لإطلاق سراح المحتجزين كمدخل لإنهاء أزمة غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار المسؤول، إلى أنه قد يكون هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والاتفاق المطروح على الطاولة من شأنه أن يقود لوقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة.

ونوه بأن الاتفاق يسمح بالعودة غير المقيدة إلى شمال غزة، مشيرًا إلى أن الرد على العرض الأحدث من داخل غزة لم يكن بناء على الإطلاق.

ويدعو المسؤول الأمريكي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في قطاع غزة منذ أكثر من 200 يوم، متابعًا: «نعرب عن دعمنا بقوة لجهود الوساطة الجارية من أجل إعادة المحتجزين».

واستكمل: «مصير المحتجزين والمدنيين بغزة الذين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي يشكل مصدر قلق».