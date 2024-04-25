ارتفاع حصيلة الشهداء وانقطاع الإنترنت.. حصيلة اليوم الـ202 من العدوان على غزة

مع استمرار عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ202، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع إلى 34 ألفا و305 قتلى، و77 ألفا و293 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

تفاصيل حول ارتفاع ضحايا العدوان

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إنّ الاحتلال الإسرائيلي استمر في جرائمه مرتكبا نحو 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها أعداد جديدة عبارة 43 شهيدا و64 مصابا خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن آلاف القتلى ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم

ومن جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى الصحفيين في القطاع إلى 141 قتيلا، وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين على جسر وادي غزة وسط القطاع.

أعداد المصابين والشهداء

وأضافت المصادر ذاتها، أنّ طواقم الدفاع المدني انتشلت جثمان شهيدة من تحت أنقاض منزلها الذي تعرض لقصف صاروخي في مخيم النصيرات، وفي دير البلح، أصيب ثلاثة مواطنين، جراء استهداف طائرة مسيرة محيط مسجد البلد القديم، بحسب الوكالة الفلسطينية.

وارتفعت حصيلة شهداء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الجمل بحي الجنينة شرق رفح إلى خمسة، فيما أصيب ثلاثة مواطنين باستهداف صاروخي لمنزل عائلة أبو عرار في منطقة المصبح شمال رفح، كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية أرضين زراعتين في منطقة خربة العدس، وبمخيم الشابورة، ونُقل عدد من المصابين إلى المستشفى.

وفي الجنوب أيضا، تعرضت منازل المواطنين في منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس لقصف مدفعي مكثف، وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء، خاصة حي الزيتون، وتل الهوى، والشيخ عجلين، والرمال الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 10 مواطنين بينهم 3 أطفال بجروح مختلفة، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية 4 قذائف صوب منطقة الميناء ومخيم الشاطئ.

انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة

وفي سياق آخر، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم الخميس، انقطاع الإنترنت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى انقطاع خدمة الإنترنت الثابت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي.