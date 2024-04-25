الرئيس الفلسطيني يؤكد لنظيره الفنلندي ضرورة الإسراع في وقف إطلاق النار بغزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي، ألكسندر ستوب، ضرورة الإسراع في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي من جانب المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، كما يدعو لعقد مؤتمر دولي للمانحين، لحشد الدعم المالي لموازنة الحكومة الفلسطينية الجديدة، ودعم برامجها.

وتابع: «دولة فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».

وأكد الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وأهمية العمل على وقف إطلاق النار، وتحقيق هدنة دائمة والإفراج عن المحتجزين بغزة.