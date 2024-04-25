لابيد: الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو فاسدة وتشوه سمعة إسرائيل

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو فاسدة وتشوه سمعة إسرائيل، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار لابيد، إلى أنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي ما يكفي من الجنود، وعلى جميع الإسرائيليين الانضمام إليه، متابعًا: «لن نتمكن من الانتصار في الحرب بقطاع غزة إذا لم ينضم جميع الإسرائيليين إلى الجيش».​​​​​​

ونوه بأنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقديم استقالته وعلى حكومته أن تخرج من إسرائيل.