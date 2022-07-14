«العربية»: «لابيد» تحدث مع «بايدن» عن تشكيل حلف إقليمي لمواجهة إيران

أفاد موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ضرورة تشكيل حلف إقليمي لمواجهة خطر إيران في المنطقة.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن تؤكد التزامها بعدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي وأنها مستعدة لاستخدام جميع عناصر قوتها الوطنية لضمان هذه النتيجة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن توجه في زيارة إلى القدس المحتلة أمس، في مستهل جولة إلى منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأت بزيارة إسرائيل، على أن يتوجه يوم الجمعة إلى المملكة العربية السعودية.