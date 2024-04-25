«الداخلية»: تواصل فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية تحت رعاية الرئيس السيسي

عرضت وزارة الداخلية، مقطع فيديو على منصتها الرسمية عبر موقع «يوتيوب»، بعنوان «تحت رعاية الرئيس السيسي تتواصل بنادي الفروسية بالعاصمة الإدارية البطولة العربية العسكرية للفروسية».

قال التقرير، إن العاصمة الإدارية هي رؤية طموحة لمستقبل أفضل لمصر، تمتزج فيها الأصالة بالمعاصرة، حجم إنجاز كبير بدأ حلمًا قبل تسع سنوات، لكن إرادة التحدي والبناء حوّلت الحلم إلى حقيقة، منوهًا بأنها تجسيد لإرادة المصريين في البناء والتنمية ورمز للجمهورية الجديدة.

مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية صرح عالمي

وأشار التقرير، إلى أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، صرح رياضي عالمي يعبر عن اهتمام مصر بالرياضة وتسخير الإمكانات لنجاح البطولات العالمية التي تحتضنها المدينة، وتضم المدنية منشآت ترفيهية خدمية ورياضية متكاملة، وعلى أتم الاستعداد لاستضافة جميع الفعاليات.

فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية

وأضاف أنه داخل نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، تقام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من الـ24 حتى الـ27 من أبريل.