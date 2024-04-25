رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الداخلية: العفو عن 476 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء

كتب:

محمد بركات
05:42 م | الخميس 25 أبريل 2024
مركز الإصلاح والتأهيل

مركز الإصلاح والتأهيل

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 476 من السجناء المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية، لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان، إلى انطباق القرار على «476» نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. 

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

اقرأ المزيد:

حزب المستقلين الجدد: تحرير سيناء عيد استعادة الكرامة المصرية

«الجيل»: ذكرى تحرير أرض سيناء المباركة عيد عزة وكرامة للشعب المصري

مع اقتراب عيد تحرير سيناء.. أماكن لا تفوتك زيارتها في أرض الفيروز

«الثقافة» تكشف تفاصيل احتفالية عيد تحرير سيناء: جهزنا برنامجا مميزا للذكرى الغالية
بقلم محمد بركات