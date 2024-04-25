الداخلية: العفو عن 476 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 476 من السجناء المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية، لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان، إلى انطباق القرار على «476» نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع.